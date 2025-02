Representantes da Secretaria das Cidades do Governo do Estado com o prefeito Léo Vieira, o secretário municipal Leonardo Vieira e equipe técnica - Gilberto Rocha

Publicado 21/02/2025 12:36

São João de Meriti – Mais lazer, esporte e cultura para São João de Meriti. A cidade foi a escolhida para receber o Parque RJ da Baixada Fluminense. O parque, que será construído com recursos do Governo do Estado em um terreno cedido pela Prefeitura de Meriti, contará com quadras poliesportivas, pista de skate, academia, ilhas molhadas, estações de conexão Wi-Fi e quiosques de alimentação.

Representantes da Secretaria das Cidades do Governo do Estado integraram uma reunião com o prefeito Léo Vieira, o secretário municipal Leonardo Vieira e equipe técnica, que avaliou todos os benefícios que o parque trará para o município.



“Vamos poder trazer para Meriti um equipamento que beneficiará os moradores, proporcionando lazer, cultura e valorização dos imóveis ao redor do parque”, comemorou o prefeito Léo Vieira.

O prefeito Léo Vieira ressaltou que as ruas do entorno do parque também receberão melhorias na urbanização Gilberto Rocha

Outro benefício será a urbanização das ruas no entorno do parque, que terá o projeto disponibilizado para ser aplicado em outras ruas da cidade.



Para o superintendente de Articulação e Integração Regional da Secretaria de Estado das Cidades, Bruno Lessa, a intenção é unir forças para melhorar a vida da população em todas as cidades do estado. “Nosso objetivo é levar melhorias e investimentos para todo o estado do Rio. Vamos somar esforços e intensificar ainda mais esse trabalho de integração regional, fundamental para o desenvolvimento de todo o território”, comentou Bruno, ao lado do arquiteto e urbanista Lucas Duarte, e da chefe de gabinete Maria Gabriela Lessa, ambos da Secretaria do Estado das Cidades.

O projeto de construção do Parque RJ Baixada Fluminense vai beneficiar moradores com uma grande área de lazer, esporte e cultura Gilberto Rocha