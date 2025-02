A vice-prefeita São João de Meriti, Dra. Letícia Costa (ao centro), esteve na reunião do Conselho Municipal de Saúde - Alexsander Fernandes

Publicado 22/02/2025 11:45 | Atualizado 22/02/2025 13:49

São João de Meriti - O Conselho Municipal de Saúde (CMS) realizou nesta quinta-feira (20) uma reunião ampliada para discussão da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Nessa etapa municipal foram cridos três grupos de trabalho que tiraram pontos aprovados para serem levados para a conferência no estado.

Nessa etapa municipal foram cridos três grupos de trabalho que tiraram pontos aprovados para serem levados para a conferência no estado.

“A plenária ampliada municipal é um evento fundamental para que possamos discutir e fortalecer políticas públicas que visam proteger a saúde e segurança dos trabalhadores. Sendo um momento crucial para reunir esforços e expertises para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores meritienses”, ressaltou o presidente da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT) do CMS, João Pedro Nunes.



O encontro foi aberto a toda população e contou com a presença de autoridades, trabalhadores, sindicatos e usuários do SUS.



“Esses encontros são muitos importantes para que possamos debater e discutir ideias para chegar numa conclusão no que julgamos ser melhor para a saúde do nosso trabalhador”, defendeu a vice-prefeita São João de Meriti, Dra. Letícia Costa.



Estavam presentes o secretário-executivo do CMS, Alfredo Marangoni, os subsecretários municipais de Atenção Básica, Antonio Moreira, Executivo de Saúde, Antonio Neto, da Mulher, Ruth Tebaldi, de Trabalho e Renda, Paloma, além do conselheiro estadual Alecir de Jesus.

“Nós, usuários do SUS , estamos aqui unidos aos profissionais por melhores condições. Isso reflete diretamente na qualidade da saúde pública do nosso município”, argumentou a coordenadora do Fórum de Saúde Meriti, Lanuzie Juner.



Os expositores do trabalho foram o coordenador de Planejamento da Secretaria de Saúde, Jaciano, e a assistente social do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Débora.