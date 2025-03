Consultório móvel ficou disponível para atender mulheres da comunidade - Gilberto Rocha

Publicado 25/03/2025 19:50

São João de Meriti - A Secretaria de Saúde de São João de Meriti levou um consultório móvel para atender mulheres da comunidade em Éden. No local, foram realizadas coletas para exames preventivos e agendamentos de mamografias.

A ação especial realizada pela equipe da Unidade de Saúde da Família do Gato Preto integra as comemorações do Dia da Mulher e das campanhas do Março Amarelo e Lilás.



“É muito importante, neste mês especial para as mulheres, que elas busquem atendimento. Por isso, estamos com nossa equipe na rua, atendendo quem muitas vezes não consegue ir ao posto. Não se trata apenas dos exames ou marcações, mas também da orientação que passamos. Somente com a prevenção poderemos combater o câncer de colo de útero”, destacou a enfermeira Cristiane de Carvalho.



Marcia Cristina, uma das pacientes atendidas, comemorou a oportunidade de cuidar da saúde após anos sem acompanhamento médico. “Passei 15 anos na rua, sem ter um atendimento mínimo de saúde, e hoje estou podendo ser atendida pela equipe do posto. Agora vou poder voltar a me cuidar”.



Marcia Cristina sendo atendida pela enfermeira Cristiane de Carvalho Gilberto Rocha

A unidade móvel da Saúde de Meriti levou atendimentos ao estacionamento da Assembleia de Deus, em Éden.