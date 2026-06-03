Prefeito Léo Vieira comemorou a conquista inédita acompanhado de toda equipe envolvida no Sistema Ela Meriti - Divulgação

Prefeito Léo Vieira comemorou a conquista inédita acompanhado de toda equipe envolvida no Sistema Ela MeritiDivulgação

Publicado 03/06/2026 19:39

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Inovação, participou na última semana, do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, em Teresópolis. O encontro abordou temas relacionados à transformação digital e à modernização da administração pública e reconheceu a gestão do prefeito Léo Vieira com o prêmio Prefeito Inovador 2026, pelo desenvolvimento do sistema ELA Meriti.

O evento reuniu gestores públicos, autoridades e especialistas para compartilhar experiências, desafios e boas práticas voltadas à inovação e à tecnologia no atendimento à população. Além do prefeito Léo Vieira, outros 41 chefes do Executivo municipal do Estado do Rio também foram contemplados por implantarem iniciativas estratégicas voltadas à melhoria dos serviços públicos oferecidos à população.

O prefeito de Meriti Léo Vieira comentou sobre a conquista inédita. “Esse reconhecimento mostra que estamos avançando na modernização da gestão pública, utilizando a tecnologia como ferramenta para melhorar a vida da população. O Sistema ELA Meriti representa cuidado, proteção e eficiência no atendimento às mulheres do nosso município, e receber esse prêmio reforça que estamos no caminho certo”, ressaltou o prefeito Léo Vieira.

Durante o Fórum, o secretário municipal de Planejamento e Inovação, Raphael Campos, ministrou uma palestra sobre Estratégia de Governo Digital e apresentou as ações de integração tecnológica, governança de dados, modernização administrativa e fortalecimento das políticas públicas através da inovação.

“Estamos consolidando uma gestão comprometida com inovação, eficiência e cuidado com as pessoas. O Sistema ELA Meriti é um exemplo de como a tecnologia pode ser utilizada para salvar vidas, garantir acolhimento e fortalecer a rede de proteção às mulheres do município”, destacou Raphael Campos.

Sistema ELA MERITI

Um dos destaques da apresentação foi o sistema ELA MERITI, plataforma desenvolvida pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e Inovação para o acolhimento, tratamento e integração de dados relacionados às mulheres vítimas de violência doméstica.

A solução tecnológica permite a integração entre diversos equipamentos públicos municipais e estaduais responsáveis pelo atendimento às vítimas, garantindo mais segurança, continuidade das informações, acolhimento humanizado e eficiência na atuação da rede de proteção.

Desde o lançamento oficial, realizado em maio de 2025, o sistema já registrou mais de 480 atendimentos realizados pela plataforma, consolidando-se como uma importante ferramenta de política pública voltada à proteção das mulheres e ao fortalecimento da atuação integrada entre os órgãos públicos.

