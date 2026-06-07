Em dos módulos, os participantes aprenderam sobre Prevenção e Combate a Incêndios e Acidentes Domésticos - Divulgação

Em dos módulos, os participantes aprenderam sobre Prevenção e Combate a Incêndios e Acidentes DomésticosDivulgação

Publicado 07/06/2026 18:40

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através das Secretarias Municipais de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil e de Atenção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, realizou, na Câmara de Vereadores, a entrega dos certificados de conclusão do curso de formação de novos voluntários para o Núcleo de Proteção e Defesa Civil Comunitário (Nupdec).

Desta vez, os concluintes do curso foram 200 idosos, voluntários da Melhor Idade. Eles participaram de palestras e dinâmicas e tiveram noções de primeiros socorros, procedimentos básicos de segurança e como agir em situações de risco.

Com três módulos realizados – sobre Gestão de Redução de Riscos e Desastres (GRRD), Suporte Básico de Vida do Trauma (SBVT) e Prevenção e Combate a Incêndios e Acidentes Domésticos – os voluntários poderão atuar junto a uma rede de Nupdec’s e em conjunto com a Defesa Civil. O objetivo dos Nupdec’s é fortalecer a participação da população na prevenção de riscos.

O secretário municipal de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil, Drigão Henriques, destacou a relevância da iniciativa. “O Nupdec é um trabalho sensacional, um sistema importante que nos auxilia diretamente no momento de crise, em situações que precisam de atuação imediata no risco à vida. Hoje já teremos novos voluntários preparados que ajudarão demais na nossa cidade”, frisou o secretário.

Para a subsecretária municipal de Atenção ao Idoso, Márcia Real, a certificação para Nupdec aos idosos mostra a valorização e dá protagonismo à melhor idade. “Essa capacitação mostra que a nossa cidade dá direito e voz ao idoso. E esse curso trouxe mais conhecimentos para os nossos idosos e mostra que cada vez mais temos políticas públicas para o direito da pessoa idosa”, enfatizou Márcia Real.

“Os idosos são pessoas atenciosas, responsáveis, com experiência de vida e com mais conhecimento poderão passar para familiares e amigos. Para eles, ser um Nupdec é muito importante e acrescenta valor na vida de cada um deles”, complementou o subsecretário municipal de Defesa Civil, Victor Hugo.

Gratidão e de olho em mais aprendizado

Moradora do bairro de Jardim Meriti, a senhora Marlene de Almeida, 70 anos, agradeceu a inclusão dos idosos no curso e relatou a importância que isso dá à autonomia de muitos.

“Estou muito grata. Esse curso foi maravilhoso pra mim, eu aprendi muito. Sou da terceira idade e ter essas aulas para nós, idosos, é importante. A gente não está livre de nada e sabendo mais podemos ajudar em muitas coisas. Se tiver mais curso, eu quero fazer”, enalteceu Marlene.

Também participaram da solenidade o secretário municipal de Esporte e Lazer, Allan Cruz; a subsecretária municipal da Mulher, Ruth Tebaldi; o subsecretário municipal de Governo, Dejá Barbosa, e o procurador do Meriti-Previ Márcio Marcelo.