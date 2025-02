a secretária de Educação, Maria Verônica, e subsecretária Érica Carneiro. de SJ de Ubá-RJ - MEC

Publicado 11/02/2025 20:10

Ubá- Em cerimônia realizada na segunda-feira (10), em Brasília-DF, a cidade de São José de Ubá foi reconhecida com o inédito Selo Ouro Compromisso com a Alfabetização. A honraria foi entregue à Secretária de Educação, Maria Verônica, e à Subsecretária Érica Carneiro que representaram o prefeito Gean Marcos.



Segundo a secretária Maria Verônica, "a conquista é fruto do esforço conjunto de toda a equipe educacional, incluindo professores e a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que têm trabalhado com amor e dedicação, utilizando novas práticas pedagógicas que têm mostrado resultados significativos". A articuladora local do programa “Compromisso com a Criança Alfabetizada”, Irmensan Estanislau Ribeiro, também foi homenageada.



O prefeito Gean Marcos destacou o apoio contínuo à educação e a importância de manter a gestão com responsabilidade e transparência. "Estamos muito orgulhosos desta conquista e agradecemos a todos os envolvidos. Continuaremos avançando para garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade".



Estiveram na cerimônia, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Educação, Camilo Santana, que destacaram a importância do programa nacional para a alfabetização das crianças.



A cidade de São José de Ubá se junta a outros 2.592 municípios brasileiros que receberam o Selo Ouro, reconhecendo suas boas práticas de gestão educacional. A meta do programa é assegurar que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental até 2031.





