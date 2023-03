IPTU 2023 - Reprodução

Publicado 02/03/2023 09:18

São José do Vale do Rio Preto - Já se encontram disponíveis para a retirada dos munícipes os carnês referente ao IPTU de 2023 que podem ser retirados no Departamento de Receita da Prefeitura na Rua Professora Maria Emilia Esteves no Centro de São José, na sede da Prefeitura Municipal.

O imposto poderá ser pago em Até cinco vezes. Para quem optar pelo pagamento em cota única haverá um desconto de 10% do valor total. A primeira parcela ou cota única vencerá no dia 10 de abril e as demais parcelas vencem nos dias 10/05, 12/06, 10/07 e 10/08. O pagamento poderá ser feito no caixa da prefeitura ou nas agências bancárias da cidade.