Matinê de Carnaval com banda FanfarraReprodução

Publicado 07/02/2023 16:16

São José do Vale do Rio Preto - Como parte da programação do Carnaval 2023 a Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto - por meio da Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude - vai realizar a matinês com a Banda Fanfarra, personagens infantis, animação infantil e muita diversão nos dias 19 e 21 de fevereiro. O início será às 16h, na Estação - Centro de São José.