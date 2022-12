Show da Virada - Reprodução

Publicado 27/12/2022 14:50

São José do Vale do Rio Preto - No próximo dia 31, às 23h, acontece na praça João Werneck, no Centro de São José, o Show da Virada Réveillon 2023. Haverá show com Grupo Clímax e a tradicional queima de fogos.