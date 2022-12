Foram construídas 88 novas gavetas mortuárias - Divulgação

Publicado 06/12/2022 15:53

São José do Vale do Rio Preto - A Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto ampliou o número de gavetas mortuárias no Cemitério Municipal do Cruz em Volta do Pião (2* Distrito ). Foram construídas 88 novas gavetas mortuárias.

A Prefeitura vem trabalhando buscando dar mais dignidade e tranquilidade as famílias no momento da perda de entes queridos.