Neste ano a campanha sorteará, além de um automóvel 0KM e mais 41 prêmios - Divulgação

Neste ano a campanha sorteará, além de um automóvel 0KM e mais 41 prêmiosDivulgação

Publicado 06/12/2022 15:32

Paraíba do Sul - Os contribuintes que quitaram seus tributos (ISS, TLL, IPTU e TaFis) de 2022 tem até às 14h do dia 22 de dezembro para retirarem seus cupons no Setor de Tributos e depositarem na urna na Sede da Prefeitura de Paraíba do Sul.

Neste ano a campanha sorteará, além de um automóvel 0KM, mais 41 prêmios, sendo:

• 10 televisores 32”

• 10 aparelhos de ar condicionado tipo Split

• 10 geladeiras

• 10 máquinas de lavar

• 1 motocicleta tipo Biz

• 1 carro popular 1.0 – zero km

Quem pagou em cota única tem direito a dez cupons para concorrer. O contribuinte que optou pelo parcelamento, pode retirar um cupom para cada parcela quitada. A retirada dos cupons pode ser realizada de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h no Setor de Tributos, na Prefeitura, que fica na Rua Visconde da Paraíba, 11, Centro.