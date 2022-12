Medicamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mensalmente - Reprodução

Medicamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mensalmenteReprodução

Publicado 02/12/2022 07:31 | Atualizado 02/12/2022 07:32

Paraíba do Sul - O programa DST/AIDS funciona na Epidemiologia de Paraíba do Sul e atende pacientes soropositivos para HIV de diferentes localidades da região, uma vez que é direito do paciente ser atendido em qualquer município que desejar como forma de “driblar” o preconceito que envolve pessoas que vivem com HIV.

Todos os recursos para o tratamento são fornecidos pelo Estado com gestão municipal. Os medicamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mensalmente, bem como os insumos para promoção de atividades educativas e preventivas como preservativo masculino e feminino, panfletos, cartazes e testes rápidos de hepatite B e C, HIV e sífilis.

Os testes rápidos estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município e constituem importante ferramenta para rastreamento dos agravos sexualmente transmitidos. Mediante a identificação positiva dos testes, independente do agravo, o paciente é encaminhado para o serviço de epidemiologia para investigação da sua condição clínica e início do tratamento quando indicado.

A primeira linha de prevenção é o uso do preservativo e a realização de teste rápido para rastreamento precoce dos novos pacientes soropositivos.

A segunda linha de prevenção para o HIV é aquela que acontece após a exposição, como por exemplo, acidentes de trabalho com perfurocortante: neste caso o serviço de epidemiologia oferece o PEP (Profilaxia de Exposição à Pessoa) ofertado nas primeiras 48 horas após exposição. Também é ofertado pelo serviço de epidemiologia o PrEP (Profilaxia de Pré-exposição) indicado para paciente que se expõe constantemente ao risco de contaminação ao HIV como, por exemplo, casais sorodiscordantes.

Para receber o PrPE o paciente deve se direcionar até a Unidade Básica de Saúde e expressar a sua necessidade, o mesmo será encaminhado a epidemiologia para avaliação da indicação médica para receber o PrPE.

O PrPE não é uma profilaxia de urgência como PEP e o paciente deve ser submetido ao atendimento médico para avaliação.