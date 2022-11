Participantes sul-paraibanos da 9º TecLeite RJ - Divulgação

Publicado 24/11/2022 13:24

Paraíba do Sul - A equipe da Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Agrário participou, nesta quarta-feira (23), da 9º TecLeite RJ. O evento é realizado pela Embrapa Gado de Leite, em parceria com a Emater Rio e tem como objetivo apresentar e discutir tecnologias para a produção sustentável de leite. O encontro foi sediado no Campo Experimental Santa Mônica, em Barão de Juparanã, no município de Valença.

Durante toda a manhã em que ocorreu o evento foram abordados assuntos como produção mecanizada, licenciamento ambiental e exploração madeireira de forma sustentável. Todas essas abordagens perpassam os conceitos de sustentabilidade na produção agropecuária e na redução dos custos de produção sem comprometimento dos recursos naturais.

“Esses eventos são de extrema importância para ficarmos por dentro das inovações tecnológicas agropecuárias. Dessa forma, elevamos a qualidade dos serviços prestados para os produtores rurais sul paraibanos”, conclui a secretária de Ambiente e Desenvolvimento Agrário, Anieli de Souza Marques.