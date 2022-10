A diretora executiva da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, Isabela Portas, e o secretário de Educação, Elder Azevedo, representaram o município - Divulgação/PMPS

Publicado 03/10/2022 15:54

Paraíba do Sul - A diretora executiva da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, Isabela Portas, e o secretário de Educação, Elder Azevedo, estiveram presentes representando o município, que foi promovido pela presidente do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Clara Paulino.

O objetivo da reunião é expandir o acesso da população ao Theatro Municipal, um dos maiores patrimônios culturais do país. Para tal, Clara Paulino incentiva o fortalecimento da aliança entre o Theatro Municipal e as Fundações Culturais da região, trocando ideias e viabilizando projetos de cunho educativo, artístico e pedagógico.

“Para o município trata-se da abertura de múltiplas possibilidades, seja adentrando esse espaço como plateia ou abrindo o palco para os artistas sul-paraibanos”, finalizou Isabela.