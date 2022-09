O sub-secretário de Estado do Governo do Rio de Janeiro, ex-candidato a prefeito e ex-vereador de Paraíba do Sul, Júlio Canelinha - Divulgação

O sub-secretário de Estado do Governo do Rio de Janeiro, ex-candidato a prefeito e ex-vereador de Paraíba do Sul, Júlio CanelinhaDivulgação

Publicado 04/09/2022 10:55 | Atualizado 04/09/2022 11:00

Paraíba do Sul - O sub-secretário de Estado do Governo do Rio de Janeiro, ex-candidato a prefeito e ex-vereador de Paraíba do Sul, Júlio Canelinha, tem recebido nos últimos dias mensagens via SMS com ameaças contra si e sua família.

"Estamos acompanhando seu carro! Não adianta andar com seguranças! Cuidado no caminho para sua casa!" Estas são algumas das frases ameaçadoras contra Júlio, que teve que mudar sua rotina, ser acompanhado por um segurança e contratar proteção para sua esposa e dois filhos.

Mensagem com ameaças recebida por Júlio na última semana Reprodução

As ameaças começaram recentemente via SMS e continuaram nesta semana, quando Júlio tomou a decisão de fazer um registro policial, para que se tente descobrir quem é o autor das mensagens. Paraíba do Sul tem um histórico de assassinato de políticos, geralmente candidatos a cargos locais. Por isso a preocupação de Júlio de que as ameaças possam se tornar uma realidade.

Júlio acredita que as ameaças podem ser por conta de seu crescimento político na cidade. "Conseguimos levar diversos programas para Paraíba do Sul depois que me tornei sub-secretário", declarou.

"Não vou parar de trabalhar pela minha cidade, pelo meu estado. Covarde nenhum vai me intimidar com mensagens de textos e ameaças. Não pensei que fazer o bem para o povo pudesse incomodar algumas pessoas", finalizou Júlio.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade.