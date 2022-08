Representantes de Paraíba do Sul na reunião do 7º Arranjo Produtivo Local (APL) do Vale do Café em Rio das Flores - Divulgação

Publicado 28/08/2022 09:53

Paraíba do Sul - Representantes da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer e da Fundação Cultural de Paraíba do Sul participaram da reunião do 7º Arranjo Produtivo Local (APL) do Vale do Café em Rio das Flores. O evento, que é um grande incentivador no fomento da produção cafeicultora, reúne empreendedores e autoridades da região, que apresentam soluções que promovem a região através da cultura cafeicultora. O encontro contou com palestras de especialistas no turismo, produção e experiência em vendas.

Representando o município estiveram presentes na reunião a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Ana Carolina de O. Duarte; a presidente da Fundação Cultural, Giulia Machado; e o assessor da Fundação, Francisco Carlos Soares.

Segundo a secretária Ana Carolina O. Duarte, o objetivo da participação no evento “é criar a possibilidade para o nosso município sediar a Reunião da APL, gerando parcerias e destacando o potencial econômico e produtivo da cidade.”