Roda de conversa sobre saúde mental e acolhimento psicológicoDivulgação

Publicado 20/08/2022 10:20

Paraíba do Sul - Nesta semana, os estudantes do 6º ao 9º ano da Escola Municipal Arcanjo Antônio Lopes participaram de uma roda de conversa sobre saúde mental e acolhimento psicológico. O diálogo com os estudantes foi conduzido por Bernard Corrêa Gouveia, coordenador de Saúde Mental; Juliane Bandeira, Pedagoga e Estagiária de Psicologia; Natália Aline, Enfermeira Coordenadora; José Lucas, Coordenador Odontológico; Márcia Queiroz, ASB; Raquel Rosa, ASB; Alexandre Aguiar, NASF e Cintia Menezes, Estagiária de Enfermagem.

A abordagem tem por objetivo sensibilizar os estudantes sobre os temas relacionados à saúde mental como manejo dos sentimentos e autoestima. Os estudantes foram orientados sobre a importância de buscar o diálogo e a ajuda profissional em situações que afetem psicologicamente suas vidas.