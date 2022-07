Primeiro local a receber o serviço foi o conhecido popularmente como ‘Morro do Trator’ - Divulgação

Primeiro local a receber o serviço foi o conhecido popularmente como ‘Morro do Trator’Divulgação

Publicado 17/07/2022 08:38

Paraíba do Sul - Após anos de abandono, o bairro Caminho de Dentro recebeu o início do serviço de asfaltamento nos morros que mais necessitam. O primeiro local a receber o serviço foi a rua Antônio Soli Santana, conhecido popularmente como ‘Morro do Trator’. Íngreme e com diversos buracos, o morro é de difícil acesso para veículos e, principalmente, para pedestres.



“Graças a Deus e a vontade da população estamos aqui fazendo um grande trabalho. Esse é o nosso dever e o nosso compromisso de fazer sempre o melhor para a população não só do Caminho de Dentro, mas dos quatro cantos da cidade. Estamos muito felizes, a comunidade também”, declarou a prefeita Dayse Onofre.

Os moradores do local relatam que a última vez que o poder público esteve no bairro foi há mais de 20 anos. Foram várias solicitações encaminhadas durante todo o período. De acordo com os habitantes, a falta de manutenção da rua dificultava o acesso de ambulâncias, para assistência médica, táxis e veículos de entrega de material de construção, por exemplo, além dos automóveis dos próprios residentes do local. “A gente já sofreu muito. Nunca vimos melhoria. Agora que está acontecendo”, disse Rosa Maria, 70 anos, moradora do Morro do Trator há 30 anos.

Várias ocorrências de acidentes já foram registradas em virtude da má condição da via. Inclusive, um desses acidentes, o tombamento de um trator, batiza pejorativamente o morro.

“Eu já estava desacreditado. Tivemos vários prefeitos, com vários mandatos e nenhum cumpriu as promessas de melhoria. A gente já teve várias dificuldades para subir. Eu mesmo já arrisquei a minha vida aqui. Uma vez meu carro ficou pendurado aí e por pouco não sofri algo pior”, testemunhou o morador José Claudio Pontes Santana.