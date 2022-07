Policiais civis da Delegacia de Paraíba do Sul e policiais militares do 38º BPM realizaram uma ação conjunta - Divulgação

Publicado 13/07/2022 15:12

Paraíba do Sul - Na manhã desta quarta-feira (13), policiais civis da 107ª DP de Paraíba do Sul e policiais militares do 38º BPM (Patamo e Serviço Reservado) realizaram uma ação conjunta com objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva contra dois jovens, de 20 e 21 anos, moradores de Três Rios, suspeitos da prática de crimes de roubo.

Um deles foi preso no bairro Ponte das Garças em Três Rios. O outro, morador do bairro Vila Isabel, não foi encontrado e está foragido. A polícia conta com auxílio da população para divulgar a imagem e localizar o paradeiro do suspeito foragido. O sigilo é garantido.