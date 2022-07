Prefeita Dayse Onofre - Divulgação

Publicado 12/07/2022 14:31

Paraíba do Sul - A prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, anunciou o asfaltamento de todas as ruas do bairro Caminho de Dentro. As obras começarão nesta terça-feira (12). Durante a entrevista na Rádio Show FM 100,9 na última segunda-feira (11), a chefe do Executivo divulgou também uma série de melhorias no bairro, como reconstrução de meio fio, recuperação de escadas, colocação de corrimão e a instalação de um parquinho para as crianças da localidade.



“O Caminho de Dentro estava abandonado há anos, aquelas ruas são íngremes, geram diversas dificuldades para os moradores, por isso resolvemos começar por lá, eles precisam mais. Em seguida vamos levar o asfaltamento para o bairro Liberdade, que também foi abandonado pelos governos passados”, lembrou a prefeita.

Inaugurações, retomada do turismo e aquecimento da economia

Além do asfaltamento, a prefeita anunciou ainda a inauguração da Estação Ferroviária do Centro, que está sendo totalmente revitalizada e ainda um festival de música gospel para os dias 19 e 20 agosto.



Durante a entrevista a prefeita resumiu ainda o sucesso que foi o 1º Liquida PS, explicando a importância turística e econômica do retorno dos eventos, como também foram sucesso o Sebollas Cultural, a Festa da Fogueira do Inema e de São Pedro e São Paulo.



Outros pontos importantes da entrevista foram: a prestação de contas dos muros de contenção que serão construídos nos pontos que foram afetados pelas fortes chuvas do início do ano; a manutenção constante das estradas vicinais e o novo piso salarial de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, que tiveram um reajuste de 56% e receberão os atrasados de maio, junho e julho este mês.



Mais de 80 projetos no Estado

Dayse lembrou dos mais de 80 projetos apresentados ao Governo do Estado e a celeuma política que estava atravancando o avanço destes projetos. Em reunião na última sexta-feira (08) em seu gabinete com o secretário de Estado de Infraestrutura, Rogério Lopes Brandi; o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro e prefeito de Miguel Pereira, André Português; do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable; e com o prefeito de Resende, Diogo Gonçalves; que vieram a pedido do governador Cláudio Castro, foram realizadas tratativas com o intuito de tentar sanar qualquer atrito entre o município e o Estado para que as obras sejam realizadas.



Legalização dos motoboys

A prefeita convidou os motoboys para uma reunião no Theatro Municipal Mariano Aranha na próxima sexta-feira (15) às 10h para ouvi-los e juntos encontrar um caminho bom para todos para a legalização do serviço na cidade.



Polo moveleiro

Dayse anunciou ainda o plano de criar um polo moveleiro na cidade. “Nossos móveis são belíssimos, com uma qualidade enorme e quem fabrica essas preciosidades precisa ser valorizado”. O projeto prevê a cessão, com critérios técnicos, de terrenos na Estrada da Barrinha para que esses empresários possam ter estrutura melhor de trabalho, gerando emprego e renda na cidade e atraindo turistas.



“Quero deixar um legado nesta cidade, de olhar para trás e ver que conseguimos mostrar que Paraíba do Sul pode mais! É para isso que trabalhamos tanto! É com esse intuito que eu me coloquei à disposição da população. Estou aqui para servir e é neste propósito que pauto as minhas decisões, pelo bem da coletividade”, finalizou Dayse.