Primeiros dias da festividade foram um sucesso e contaram com centenas de pessoas ao Largo da Igreja Matriz, no Centro da cidade - Divulgação

Primeiros dias da festividade foram um sucesso e contaram com centenas de pessoas ao Largo da Igreja Matriz, no Centro da cidadeDivulgação

Publicado 28/06/2022 19:20

Paraíba do Sul - A população de Paraíba do Sul participou da abertura da tradicional festa dos padroeiros da cidade, São Pedro e São Paulo, que aconteceu na última sexta-feira (24). A programação do sábado (25) começou às 15h com apresentações da Folia de Reis com Mestre Vandinho, Bloco Mamãe eu Quero e Roda Cultural e às 21h, show com Tiago Alves. No domingo (26), shows com o sertanejo universitário de Rodrigo Barros.

A programação continuou nesta segunda-feira (27) com Toni Nascimento e Rodrigo Barros e, na terça-feira (28) com o grande show do cantor Elymar Santos no campo do Riachuelo Esporte Clube.

Os primeiros dias da festividade foram um sucesso e contaram com centenas de pessoas ao Largo da Igreja Matriz, no Centro da cidade. Lá elas encontraram, além dos shows, praça de alimentação com barracas de comidas típicas, restaurante da igreja com seu clássico almoço. A Praça Garcia recebeu a estrutura do Parque de Diversão particular Paris Center Park, levando diversão não só para as crianças, mas para toda a família.

As comemorações religiosas, como a novena dos santos, que ocorre dentro da Matriz de São Pedro e São Paulo, começa hoje (20) e se estende até o feriado. A festa se encerrará na quarta-feira (29) com show dos Boiadeiros.