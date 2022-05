Alunos da rede municipal recebem tablets para ajudar em sua aprendizagem - Divulgação

Publicado 31/05/2022 08:03

Paraíba do Sul - Através do investimento em tecnologia feito pela Prefeitura de Paraíba do Sul e Secretaria Municipal de Educação, o processo de ensino-aprendizagem nas escolas da Rede Municipal ganhou um importante reforço.

Começaram a ser entregues na última sexta-feira (27) os tablets aos estudantes do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já a partir da próxima semana terá início a distribuição dos notebooks aos estudantes do 5º ao 9º ano de escolaridade.

Os equipamentos tecnológicos serão utilizados pelos estudantes em sala de aula e em casa para realizar atividades elaboradas pelos professores de cada unidade escolar. O objetivo é oferecer novas possibilidades educacionais e integrar as crianças e jovens ao meio digital, tornando o acesso diário à tecnologia algo fácil e familiar.

Os professores da Rede Municipal de Ensino foram os primeiros a receberem os notebooks que foram entregues em todas as escolas na última quinta-feira (24). Os computadores novos oferecerão aos professores maior acessibilidade tecnológica, permitindo a qualificação do trabalho pedagógico realizado com os estudantes.

O cronograma de distribuição de todos os equipamentos será divulgado periodicamente pela Prefeitura e Secretaria de Educação nas redes sociais oficiais.

Para a prefeita Dayse Onofre, a entrega dos tablets e notebooks é mais uma conquista que se concretiza para a educação sul-paraibana.

“Temos avançado muito na educação, oferecendo aos estudantes das escolas públicas acesso a diversas novas tecnologias que não se vê nem mesmo na rede particular de ensino. E é isto que esta gestão deseja, o melhor para as crianças e jovens, para que eles possam ser a força transformadora do futuro da nossa cidade e das suas próprias vidas” – disse a prefeita Dayse.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todos os tablets e notebooks serão cedidos aos estudantes e professores por meio de comodato, modelo de empréstimo no qual os equipamentos continuarão pertencendo ao patrimônio da Prefeitura. Os professores e os responsáveis pelos estudantes deverão assinar um termo no qual se comprometem em prezar pela integridade dos aparelhos dentro e fora do ambiente escolar.

O secretário municipal de Educação, Elder Azevedo, destacou o planejamento e esforço de toda gestão para que a educação de Paraíba do Sul ingresse em uma nova realidade.

“A educação pública e popular que queremos para a Rede Municipal de Ensino olha para o presente e para o futuro, por isso ela também é moderna e tecnológica. Através do planejamento pedagógico realizado pela equipe da Secretaria de Educação e o apoio da prefeita Dayse, estamos caminhando rapidamente para uma nova realidade educacional, que permitirá, de fato, a evolução do ensino-aprendizagem em nossas escolas”, afirmou Elder.