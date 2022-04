Foram gerados 64 novos postos de trabalho no município, apenas 5 a menos que Três Rios - Reprodução/Fonte: Firjan

Foram gerados 64 novos postos de trabalho no município, apenas 5 a menos que Três RiosReprodução/Fonte: Firjan

Publicado 24/04/2022 11:45

Paraíba do Sul - Dados recém divulgados pela Firjan mostram que o município de Paraíba do Sul está em segundo lugar na geração de novos postos de trabalho em toda a região centro sul fluminense. A pesquisa é referente ao mês de fevereiro deste ano. Foram gerados 64 novos postos de trabalho no município, apenas cinco a menos que Três Rios, município que fechou o mês com 69 novos postos.

O saldo positivo é um retrato do trabalho intensivo realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico no que tange ao atendimento e agilização na resolução de questões burocráticas, como a viabilização de documentos para legalização dos novos empreendedores em nossa cidade.

Outro fator decisivo para o bom desempenho na geração de novos empregos é o investimento do poder executivo em melhorias na infraestrutura da cidade para receber novas empresas e voltar a alcançar potencial turístico. A agilidade da parte burocrática do distrito industrial em Vieira Cortês também está sendo um fator relevante para a retomada da confiança do sul-paraibano a voltar investir na cidade.

Segundo a secretária municipal, Dérinquem Carvalho, os novos postos de trabalho são diversificados, entre comércio, agropecuária, indústria, construção e serviços. No mês de fevereiro o que mais cresceu foi o de serviços, onde são incluídos os microempreendedores individuais.

“A secretaria contribui para dar suporte e incentivo ao empreendedor seja ele de pequeno, médio ou grande porte e como benefício temos o desenvolvimento econômico do nosso município. Estamos disponíveis de segunda à sexta-feira das 8h30 às 16h na Rua Visconde da Paraíba , número 117”, afirmou a secretária.