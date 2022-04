A 2ª edição da FLIPS homenageia os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 - Divulgação

Publicado 18/04/2022 09:58

Paraíba do Sul - Começou neste domingo de Páscoa (17) a Feira Literária de Paraíba do Sul, a FLIPS. As famílias sul-paraibanas compareceram ao Jardim Velho para uma tarde de lazer, cultura e diversas atrações, como apresentações de dança, música, concurso de cosplay, stand de livrarias e exposição de trabalhos dos estudantes.

Nesta segunda-feira, a programação começa às 8h, com a abertura oficial da II FLIPS no Teatro Municipal Mariano Aranha e, em seguida, Cortejo Literário até o Jardim Velho. A 2ª edição da FLIPS homenageia os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 e toda a influência do movimento Modernista na produção artística do país no século 20.