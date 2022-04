Equipes do programa vão nas casas de pacientes que precisam de atendimento - Divulgação

Equipes do programa vão nas casas de pacientes que precisam de atendimentoDivulgação

Publicado 06/04/2022 15:40

Paraíba do Sul - O programa Melhor em Casa da Prefeitura de Paraíba do Sul faz parte do Atenção à Saúde, caracterizado por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde.

Constituído por dois médicos, um enfermeiro, três técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta, o programa atende em domicílio moradores do município que necessitem de cuidados paliativos, acamados com alto grau de dependência e que necessitem de cuidados diários. Para isso é necessário que possuam cadastro definitivo na Unidade Básica de Saúde, que tenham a presença de um acompanhante identificador.

A inserção acontece através do médico da atenção básica ou da instituição em que o paciente estiver hospitalizado; posteriormente acontece a avaliação pela equipe do Programa Melhor em Casa. Caso aprovado, o paciente receberá a devida assistência até que tenha um grau de dependência menor. Esse paciente então receberá alta e será referenciado à atenção básica para dar continuidade ao acompanhamento.

“É um ótimo programa o Melhor em Casa. As profissionais são maravilhosas, muito atenciosas. Quando minha avó ficou doente, eu não sabia como fazer os curativos direito e elas me ensinaram com paciência. Todo dia elas vêm aqui, quando não dá para vir elas avisam. Elas são demais”, afirmou Vanessa Moreira, neta de uma paciente que teve AVC isquêmico, e é atendida pela equipe do Melhor em Casa.