Tradicional passeio ciclístico volta a sair no dia 21 às 7h da manhã do Jardim Velho - Reprodução

Publicado 30/03/2022 07:29

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul, em celebração ao Dia de Tiradentes, feriado do dia 21 de abril, está resgatando diversos ícones de relevância para a identidade sul-paraibana que ficaram esquecidos com o passar dos anos. O tradicional passeio ciclístico volta a sair no dia 21 às 7h da manhã do Jardim Velho.

“Somente quem viveu as dificuldades de anos atrás de construir uma Paraíba do Sul que fosse vista e reconhecida por sua limpeza, organização e pontos turísticos sabe como é triste ver que alguns ícones de nossa história foram desaparecendo nos últimos anos. Mas com muito amor nós vamos reconstruir nossa cidade, trazendo de volta nossa identidade e orgulho de ser sul-paraibano”, declara a prefeita Dayse Onofre.

Durante os dias 21 a 24 de abril haverá também expositores do projeto ‘Sebollas é Agro’. Durante o 'Sebolas Cultural' será oferecido um circuito gastronômico, diversidade de produtos em artesanatos, bebidas e comidas, além de apresentações artísticas. As solenidades oficiais acontecerão, como de praxe, próximo ao Museu de Tiradentes onde autoridades do município e região farão homenagens ao Mártir da Independência, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes.

Se você deseja ser um expositor no Sebollas Cultural entre em contato através do telefone: (24) 99269-3795. Traga a sua família e aproveite dias de cultura, turismo e lazer!

Reinauguração do Museu Sacro-Histórico de Tiradentes

O Museu de Tiradentes foi inaugurado a 1º de abril de 1972 e se encontra instalado numa pequena casa, no distrito de Inconfidência, apresentando cinco salas com acervo diversificado.

No próximo dia 21 de abril de 2022, o Museu será reinaugurado pela prefeita Dayse Onofre durante as celebrações oficiais. Segunda a Fundação Cultural do município, o acervo passou por uma detalhada e cuidadosa reforma para manter as características originais.

Todos estão convidados para conferir de perto um pouco mais desta história que se passou em Paraíba do Sul também.