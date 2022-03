"Tudo que é realizado na cidade começa com projeto. É através desses planos que conseguimos os recursos do Estado e, por fim, a execução das obras", disse a prefeita Dayse Onofre - Divulgação

Publicado 17/03/2022 21:30

Paraíba do Sul - Desde o início da gestão da prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, a equipe da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos realiza novos planejamentos estruturais para a cidade. Ao todo já são 60 projetos finalizados e completos com toda documentação necessária que foram enviados para que o Governo do Estado apoie a realização destas obras.

O objetivo é reestruturar Paraíba do Sul para atrair novos empreendimentos como empresas para geração de emprego e renda. Para isto, é necessário um leque de ações, como: saneamento básico, estrutura física, limpeza, ordem pública, atração turística, e outros.

Dentre os principais projetos estão: construção de habitação social, reurbanização, revitalização do Parque das Águas Minerais Salutaris, reformas de praças e quadras, espaço da criança, escola técnica, espaço moveleiro, construção de quiosques, reforma de banheiros públicos, estação ferroviária, mirante cristo, palacete Barão Ribeiro de Sá e etc.

Segundo o diretor de Projetos da Secretaria, o arquiteto Ronan Márcio da Silva, alguns projetos começaram a ser realizados com os recursos do tesouro municipal devido à sua importância na segurança e qualidade de vida do sul-paraibano, como a obra do Portal do Sol.

“Devido à importância de sanar o problema de deslizamento no bairro, decidimos executar o projeto com recursos próprios para dar agilidade ao andamento. Pois, uma vez que enviamos os projetos, é possível que uns demorem mais tempo que outros devido à licitação que será realizada pelo Estado”.

Pela primeira vez a Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Projetos possui uma equipe grande para desempenhar os trâmites dos projetos. “Tudo que é realizado na cidade começa com projeto. É através desses planos que conseguimos os recursos do Estado e, por fim, a execução das obras. Portanto é de extrema importância um projeto completo com plantas, orçamentos e documentação, pois só assim conseguimos a sua aprovação. Aqui temos profissionais como engenheiros, desenhistas, arquitetos e estagiários para dar a celeridade necessária de todas as urgências que nossa cidade precisa após tantos anos de abandono”, explicou a prefeita.