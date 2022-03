Fios do medidor da quadra poliesportiva do bairro Inema, em Paraíba do Sul, foram cortados essa semana - Divulgação

Publicado 05/03/2022 12:37

Paraíba do Sul - Na última quinta-feira (3), uma equipe da Prefeitura de Paraíba do Sul esteve na quadra poliesportiva do bairro Inema e constatou que os fios de iluminação do local tinham sido cortados perto do relógio de medição.

O poder público está apurando o que aconteceu, é lembra que, de acordo com o artigo 163 do Código Penal Brasileiro, vandalismo é crime e o autor do delito fica sujeito à prisão e multa, por danos ao patrimônio público. A pena varia de seis meses a três anos de detenção, além de agravantes.