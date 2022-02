Serão expostas fotos antigas, fantasias marcantes e todo tipo de curiosidades sobre o Carnaval de Paraíba do Sul - Divulgação

Serão expostas fotos antigas, fantasias marcantes e todo tipo de curiosidades sobre o Carnaval de Paraíba do SulDivulgação

Publicado 24/02/2022 07:58

Paraíba do Sul - A Fundação Cultural de Paraíba do Sul está preparando uma exposição sobre “Memórias do Carnaval de Paraíba do Sul” que contará um pouco da história da festividade na cidade. De 22 de fevereiro a 1º de março, serão expostas fotos antigas, fantasias marcantes e todo tipo de curiosidades que a equipe da Fundação está garimpando.

“Teremos o apoio do fotógrafo contemplado pela Lei Aldir Blanc, Geraldo Dias Filho, carinhosamente conhecido como Maninho GDF; o evento trará o resgate de boas memórias, quando o carnaval de rua era celebrado entre família, amigos e a criançada, com muita brincadeira, confetes, brilho e as tradicionais marchinhas”, relatou a diretora de Cultura, Lara Stevanato.

Paraíba do Sul sempre foi famosa por ter um dos melhores carnavais de rua da região. A equipe acredita que esse potencial veio da atmosfera familiar que a cidade traz. Uma cidade conhecida por suas belezas e segurança, atrai aqueles que desejam passar dias de alegria na folia, mas com tranquilidade.

“Ainda estamos em pandemia e com o número de casos aumentando diariamente. O tempo nos pede calma, silencia e nos convida à reflexão. Nós, da Fundação Cultural, estamos aproveitando esse tempo para chamar a população a buscar a reflexão dos antigos carnavais, onde tudo era mágico e saudável. Para o ano que vem, se Deus permitir e a pandemia acabar, queremos fazer em conjunto com as demais Secretarias, um carnaval de rua que ficará marcado em nossas memórias”, afirmou a presidente da Fundação Cultural, Giulia Machado.