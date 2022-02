Alunos da Educação Infantil voltam às aulas em Paraíba do Sul | Paraíba do Sul | O Dia

Alegria para os pequenos: Educação Infantil retoma as atividades - Divulgação

Publicado 22/02/2022 07:09

Paraíba do Sul - As crianças da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Paraíba do Sul voltaram às salas de aulas nesta segunda-feira (21). O retorno presencial é uma grande alegria para os profissionais da educação, que estão recebendo os pequenos com muito carinho.

Com a retomada das creches e pré-escolas, todos os anos de escolaridade estão de volta ao ensino presencial na cidade, segundo o governo municipal.