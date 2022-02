Frente de Trabalho em ação nos bairros em Paraíba do Sul - Divulgação

Publicado 22/02/2022 06:57

Paraíba do Sul - A Frente de Trabalho da Prefeitura de Paraíba do Sul realiza serviços de limpeza em vários pontos da cidade. Nesta segunda-feira (21) foi a vez da rua Lazarini, bairro Bela Vista; rua da Igreja, em Werneck; rua Maurílio Avelino de Oliveira, no bairro Amapá, além de intervenções no bairro Eldorado e na Ponte Preta.