Grades tinham sido instaladas na última quarta-feira (16) e na sexta já tinham roubadas - Divulgação

Publicado 19/02/2022 07:54

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul reinstalou as grades das bocas de lobo, que realizam a captação de águas pluviais, localizadas na rua Humaitá, bairro Jatobá. Nesta sexta-feira (18), quando retornou ao local para finalizar o trabalho, a Secretaria de Transportes, Obras e Projetos, averiguou que as grades não estão mais no local.

A Prefeitura solicita que a população possa denunciar qualquer ato ilícito quanto ao patrimônio público. As grades das bocas de lobo impedem que detritos maiores entrem para a rede de captação de águas pluviais, evitando a obstrução da mesma e, consequentemente, mantendo o escoamento das chuvas, evitando alagamentos.

As denúncias podem ser realizadas através do telefone da Ouvidoria Municipal (24) 2263-8610.