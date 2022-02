Guardas municipais abordam rapaz com um colete, supostamente oferecendo serviço de flanelinha na Ayrton Senna - Divulgação

Guardas municipais abordam rapaz com um colete, supostamente oferecendo serviço de flanelinha na Ayrton SennaDivulgação

Publicado 22/02/2022 07:04

Paraíba do Sul - Um rapaz foi abordado pela Guarda Civil de Paraíba do Sul nesta segunda-feira (21) quando supostamente estaria trabalhando como flanelinha na avenida Ayrton Senna. Veja a nota da prefeitura sobre o incidente:

"Após receber uma denúncia, a Guarda Civil Municipal abordou um cidadão que usava um colete e supostamente manobrava veículos na Av. Ayrton Senna, na manhã desta segunda-feira, 21/2. No ato da abordagem, os agentes entrevistaram usuários da via e estes revelaram que o cidadão não obrigava a nenhuma contribuição, mas se dizia necessitado dela. Quando abordado, o cidadão prontamente retirou o colete que usava e manifestou o desejo de seguir seu destino para seu domicílio em Além Paraíba, MG. Após as explicações e averiguações, o cidadão teve seus direitos constitucionais respeitados pelos agentes da GCM, que o encaminharam à secretaria de ação social. Os motoristas devem se atentar para qualquer tentativa de golpe e denunciar suspeitos através do telefone da GCM, o 153."