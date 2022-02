Cartaz avisando sobre a obrigatoriedade do vale transporte para os estudantes em Paraíba do Sul - Reprodução

Publicado 23/02/2022 14:56

Paraíba do Sul - A Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul informa que a partir do dia 1º de março os estudantes da Rede Municipal de Ensino deverão apresentar, obrigatoriamente, o Cartão Vale Transporte para acessarem de forma gratuita o transporte público municipal durante o trajeto escolar.

Pais e responsáveis devem solicitar o cartão na empresa de ônibus Conecta. Caso o estudante ainda não tenha CPF, é preciso fazer o documento para ter acesso ao benefício.

Em caso de dúvidas, o responsável deve entrar em contato com a direção da unidade escolar do estudante ou com o número de SAC/Whatsapp da Conecta (99989-0040).