Bombeiros combatem fogo em uma kombi da prefeitura que pegou fogo neste sábadoDivulgação

Publicado 26/02/2022 13:28

Paraíba do Sul - Uma kombi da frota da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul pegou fogo neste sábado (26), na sede da Secretaria de Transportes, Obras e Projetos da cidade. Imediatamente o Corpo de Bombeiros foi acionado e debelaram o incêndio. Ninguém ficou ferido no incidente.