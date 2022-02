Cursos gratuitos de qualificação profissional em Paraíba do Sul - Reprodução

Cursos gratuitos de qualificação profissional em Paraíba do SulReprodução

Publicado 25/02/2022 07:37 | Atualizado 25/02/2022 07:41

Paraíba do Sul - O Centro de Convivência e Capacitação Profissional no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul, continua com inscrições abertas para seus cursos. Ainda estão disponíveis vagas para os cursos de mestre de obras e pintor.

As inscrições vão até esta sexta-feira (25), das 9h às 16h, no próprio centro de convivência. A iniciativa é uma parceira entre a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da cidade com a Firjan. Os interessados devem apresentar um documento de identificação oficial com foto, CPF, comprovante de residência e comprovante de nível de escolaridade.

Podem se inscrever apenas os moradores da cidade, com preferência para quem mora no bairro Liberdade.