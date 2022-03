A casa realizará palestra com o ginecologista e obstetra Dr. José Melo sobre a importância de detectar o câncer de colo uterino na fase inicial - Divulgação

Publicado 02/03/2022 18:33

Paraíba do Sul - O tema “Março Lilás” chama a atenção das mulheres para a conscientização sobre a importância da realização do exame preventivo pelo menos uma vez ao ano. Para isso a unidade de saúde Casa da Mulher em paraíba do Sul oferece atendimento ginecológico e exames preventivos gratuitos para a população. No dia 9 de março, a partir das 8h, a casa realizará uma palestra com o ginecologista e obstetra Dr. José Melo sobre a importância de detectar o câncer de colo uterino na fase inicial.

“A campanha 'Março Lilás' é muito importante para lembrar as mulheres sobre a importância de se prevenir contra o câncer do colo do útero, a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA)”, afirma a coordenadora da unidade, Juliana de Carvalho.

A Casa da Mulher é uma referência sul-paraibana para proteção e prevenção à saúde das mulheres. São oferecidos também atendimento de pré-natal com ginecologista, planejamento familiar com psicólogo, enfermeira e assistente social, atividades físicas com os profissionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e exames de ultrassonografia obstétrica e geral.

Para agendar atendimento na Casa da Mulher, primeiro o paciente precisa ir até sua Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro para triagem médica ou de enfermagem e, em seguida, se houver necessidade, será encaminhada à Casa da Mulher. A unidade está localizada na rua XV de novembro, nº 46, no centro da cidade.