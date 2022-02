Nova rede substitui manilhas de 500mm por maiores, de 800mm - Divulgação

Publicado 28/02/2022 13:34

Paraíba do Sul - A equipe da Secretaria Municipal de Obras de Paraíba do Sul está realizando diversos reparos no bairro Amapá. Nesta semana as equipes se dividiram por todas as partes do bairro e estão fazendo diversos serviços como manilhamento, tapa buraco, capina, roçada, varrição e pintura.

O novo manilhamento substitui o antigo, feito na gestão passada com manilhas pequenas de 500mm. O novo possui 800mm, o que facilita a passagem da água e evita alagamento nos dias de chuva. Ao todo são 32 metros de troca na captação pluvial.

As mudanças não param por aí, o bairro vizinho, o Bela Vista também recebeu parte da operação. A manutenção do recapeamento asfáltico passou por seis ruas nesta semana: Rua José Teixeira de Barros, Rua Oto Alves Nogueira, Rua Antônio César Oliveira, Rua Breno Nazário, Rua Maj. Júlio F. Koeller, Rua Arcângio campos e no Amapá, a Rua Artur Datavola.

“O bairro Amapá vem sofrendo há anos pelos danos das chuvas por não ter rede de saneamento adequada. Sabemos que esse problema ocorreu devido às vendas ilegais dos terrenos. Por isso estamos aqui a semana toda para resolver de vez os principais problemas de alagamento do Amapá. Não adianta vir aqui e colocar uma manilha pequena, se é pra fazer tem que ser bem feito”, afirmou a prefeita Dayse Onofre.