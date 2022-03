Na próxima segunda-feira (14), uma nova turma terá início no CCCP, com mais 38 inscritos - Divulgação

Paraíba do Sul - Cursos de Auxiliar de Operações Logísticas, Assistente Administrativo, Instalador Hidráulico Residencial e Eletricista Predial estão sendo ofertados no Centro de Convivência e Capacitação Profissional (CCCP) no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul.

Inaugurado em agosto do ano passado pela prefeita Dayse Onofre, o CCCP já formou 90 alunos na primeira temporada de turmas. Na próxima segunda-feira (14), uma nova turma terá início, com mais 38 inscritos.

O CCCP, que é uma parceria da Prefeitura com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), tem se mostrado um grande avanço e contribuído para o futuro dos jovens sul-paraibanos.“A qualificação é um dos pilares para um futuro melhor dos jovens. A FIRJAN está sendo uma grande parceira. Quanto mais cursos oferecidos e mais alunos se qualificando melhor serão as ofertas de trabalho e salário”, afirmou a secretária municipal de assistência social e direitos humanos.

Devido à pandemia da Covid-19, não foi possível realizar a cerimônia de formatura para os alunos que já concluíram o curso. Esses alunos serão chamados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para entrega de certificados.

O Centro de Convivência e Capacitação Profissional é destinado à convivência familiar e comunitária da população sul-paraibana, assim como à capacitação profissional dos jovens e adultos.

Em Paraíba do Sul existia uma demanda reprimida referente à qualificação profissional, por isso a Secretaria de Assistência Social buscou parcerias para minimizar a situação em curto prazo, visando sanar a demanda em longo prazo. Como primeira providência para realização dessa tarefa foi inaugurado, dia 03 de agosto de 2021, o Centro de Convivência e Capacitação Profissional.

A parceria com a Firjan SENAI Três Rios tem sido essencial para a oferta de oportunidades de qualificação profissional em Paraíba do Sul, parceria que tem garantido acesso, possibilidade de geração de emprego e renda, e assim o desenvolvimento do nosso município.