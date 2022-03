Equipe fazendo vistoria nos terminais e rodoviária de Paraíba do Sul - Divulgação

Publicado 09/03/2022 18:21

Paraíba do Sul - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Paraíba do Sul, em parceria com a equipe de Fiscalização, realizou uma vistoria nos dois terminais de ônibus e na rodoviária. O intuito é garantir que o serviço esteja sendo prestado de forma correta, focando também no bem estar e na segurança dos passageiros.

Foram vistoriadas as condições físicas dos ônibus, o cumprimento de horários e também a documentação dos veículos. A principal notificação foi sobre o estado de higienização dos mesmos, que se encontravam bastante sujos. A empresa acompanhou a ação e prontamente se comprometeu a melhorar a limpeza dos ônibus.