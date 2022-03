A empresa JFB Empreendimentos Imobiliários fez a entrega das mudas no Parque Salutaris - Divulgação

Publicado 14/03/2022 15:09

Petrópolis - A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Agrário de Paraíba do Sul recebeu mais de mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica como medida compensatória. Todas as mudas serão plantadas na cidade, algumas em calçadas, outras em áreas verdes ou em locais mais adequados de acordo com a espécie.

A Medida Compensatória busca minimizar os impactos ambientais negativos gerados pela execução de um projeto ou atividade potencialmente poluente. Dessa forma, compensa-se o sequestro de carbono, devolvendo-o ao meio ambiente. Dentre elas, o plantio de árvores nativas de espécies da Mata Atlântica.

A empresa JFB Empreendimentos Imobiliários fez a entrega das mudas no Parque Salutaris e recebeu a licença ambiental para implantação de mais um condomínio residencial, estando em conformidade com legislação ambiental do município.

“A medida compensatória é uma das melhores formas de adquirir mudas para dar continuidade ao projeto de arborização urbana e reflorestamento da cidade, tornando o ambiente sul paraibano mais agradável aos nossos munícipes e visitantes”, explicou a secretária da pasta, Milena Soares.