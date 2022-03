Secretário municipal de Educação, Elder Azevedo; e o coordenador executivo, Cleone Lameck, estiveram em Brasília para uma série de reuniões - Divulgação

Publicado 29/03/2022 15:07 | Atualizado 29/03/2022 16:14

Paraíba do Sul - Atendendo a uma solicitação da prefeita Dayse Onofre, o secretário municipal de Educação de Paraíba do Sul, Elder Azevedo; e o coordenador executivo, Cleone Lameck, estiveram em Brasília entre os dias 22 e 24 de março realizando uma série de reuniões no Ministério da Educação (MEC) e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O objetivo foi a busca por mais recursos para os projetos da educação e a conclusão das obras paralisadas há anos na Rede Municipal de Ensino de Paraíba do Sul.



Nos dias 22 e 23, Elder participou de diversas reuniões no FNDE em que foram debatidas pautas importantes, como a necessidade de construção de uma nova creche municipal e as possíveis soluções para a retomada das obras da creche do bairro Inema e das quadras das Escolas Municipais Jornalista Sérgio Cabral e Professora Marly Madeira Soares.



As reuniões no FNDE também trataram do acesso ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Interativo e os caminhos para regularização do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE).



Na quinta-feira (24), a agenda de reuniões foi inteiramente no Ministério da Educação. No período da manhã, foi discutido o Programa Sala de Recursos e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no Campo, encontro que contou com presença do Coordenador Geral da Educação Quilombola e do Campo, Sergio Oliveira; do Diretor de Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras, Fabrício Storani; e da Coordenadora Geral de Educação Especial, Rosana Cipriano Jacinto.



No período da tarde, o secretário de educação e o coordenador executivo foram recebidos pelo Técnico da Secretaria de Educação Básica (SEB), Hilquias dos Santos, para debater a resolução de acesso ao PDDE Interativo.



“Retornamos muito satisfeitos com o resultado das reuniões que participamos. Os encontros nos trouxeram caminhos para solucionar problemas e muito trabalho pela frente. Fomos muito bem recebidos no MEC e no FNDE, e nossos projetos foram elogiados. Apresentamos mais de perto a nossa realidade educacional e estamos confiantes de que o diálogo seja a melhor forma para que mais recursos cheguem para a educação de Paraíba do Sul", afirmou Elder.