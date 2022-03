Iniciativa de separação dos resíduos orgânicos e inorgânicos possibilita que sociedade colabore com a diminuição dos impactos nocivos ao meio ambiente - Divulgação

Publicado 20/03/2022 10:25

Paraíba do Sul - A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Agrário de Paraíba do Sul realizou na última quinta-feira (17), uma palestra para implantação da Coleta Seletiva na área de Membeca, 3º distrito do município.



Neste primeiro evento houve a participação de aproximadamente 40 funcionários dos Condomínios Membeca Ranchos e Membeca Lagos. Posteriormente, a secretaria divulgará a inclusão do projeto da coleta seletiva para toda a comunidade.



A iniciativa de separação dos resíduos orgânicos e inorgânicos possibilita que a sociedade colabore com a diminuição dos impactos nocivos ao meio ambiente. Todo material coletado será destinado para a usina de reciclagem do município e, posteriormente à sua triagem, a destinação final do resíduo que se dará através da comercialização do mesmo.

Inúmeros benefícios serão gerados, tais como a conscientização da sociedade, do reaproveitamento do resíduo, da redução do descarte inadequado, da geração de emprego e renda para os catadores.