Ação é uma iniciativa da Secretaria de Educação e será realizada nas demais unidades escolares - Divulgação

Publicado 18/03/2022 09:31

Petrópolis - A equipe de funcionários da Creche Municipal Vereador Alexandre Gonçalves Ferreira Filho (Lilico), em Paraíba do Sul, localizada no bairro Cerâmica, participou na manhã da última quarta-feira (16) de uma capacitação em primeiros socorros infantil com o coordenador do SAMU na cidade, Leonaldo.



A ação é uma iniciativa da Secretaria de Educação e será realizada nas demais unidades escolares. O objetivo é capacitar os profissionais da educação municipal com o intuito de que possam agir com maior segurança em situações emergenciais envolvendo os estudantes.



De acordo com o secretário municipal de Educação, Elder Azevedo, a capacitação atende a uma demanda importante de segurança nas unidades escolares.



“As equipes de educação recebem, anualmente, crianças com diferentes comorbidades, como problemas cardíacos, respiratórios, epilepsia, entre outros. Percebemos que havia uma insegurança quanto aos procedimentos corretos em cada um dos diferentes casos de comorbidades e decidimos oferecer a todos esta capacitação, para que possam atuar em conjunto, se necessário, neste primeiro momento de socorro, que é tão importante em uma situação de emergência", afirmou Elder.