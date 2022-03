Sala Lilás está localizada no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Divulgação

Publicado 24/03/2022 08:00 | Atualizado 24/03/2022 08:14

Paraíba do Sul - A Sala Lilás realiza centenas de atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica. A unidade tem como objetivo auxiliar as vítimas com atendimento especializado e multidisciplinar, tais como: psicóloga, assistente social e advogada que trabalham em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, Patrulha Maria da Penha, Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Regional, Poder Judiciário, Ministério Público e Delegacia de Polícia.

A Sala Lilás está localizada no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), na praça Marquês de São João Marques, nº 61, Centro, próximo ao Jardim Velho. As mulheres em situação de violência doméstica podem procurar o serviço comparecendo na unidade do CREAS ou até mesmo pelo contato telefônico (24)2263-5554.

Criada em um ambiente aconchegante, a Sala Lilás foi idealizada para que as mulheres vítimas de violência se sintam acolhidas nestes momentos de extrema fragilidade física e emocional. No local há também há uma brinquedoteca para distrair as crianças, enquanto as mães são atendidas.