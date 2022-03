Equipe da Patrulha Fluvial retirou cerca de 1 tonelada de lixo do Rio Paraíba do Sul no ano de 2021 - Divulgação

Publicado 22/03/2022 13:32

Paraíba do Sul - A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul celebra o Dia Mundial da Água, 22 de março, lembrando a importância da preservação e cuidado com o rio que dá nome ao nosso município. Em balanço divulgado no início de 2022, a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário informou que, através da equipe da Patrulha Fluvial, retirou cerca de uma tonelada de lixo no Rio Paraíba do Sul no ano de 2021.

As ações de recolhimento geralmente acontecem duas vezes por semana. Segundo a secretária municipal, Milena Soares, os objetos mais encontrados são pneus, garrafas pet, chinelos, roupas, utensílios domésticos e até mesmo geladeira já foi encontrada e retirada.

Após a busca da Patrulha Fluvial os produtos são encaminhados à Secretaria, que doa para os catadores sul-paraibanos. Estes pesam e destinam à reciclagem, um meio de renda e preservação do meio ambiente. Vale ressaltar que é de responsabilidade de cada cidadão o descarte do seu lixo.

O descarte deve ser feito em sacos plástico e colocados para o lado de fora da moradia ou comércio somente no dia de sua coleta. Para o lixo verde a secretaria destina um caminhão quinzenalmente. O calendário é disponibilizado no site e redes sociais da prefeitura. Para descarte de móveis, produtos de grande porte ou entulhos de obras são necessários o uso de caçambas que devem ser contratadas pelos moradores.