Capacitação e Sensibilização no atendimento à população LGBTQIA+ no Theatro Mariano Aranha - Divulgação

Publicado 31/03/2022 08:08

Paraíba do Sul - Nesta terça-feira (29), uma capacitação e sensibilização no atendimento à população LGBTQIA+ foi realizada no Theatro Mariano Aranha, no centro de Paraíba do Sul. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) em parceria com o Centro de Cidadania LGBT Centro-Sul.

A abertura foi feita pela secretária de Assistência Social e Direitos Humanos e Direitos Humanos, Elaine Aguiar, juntamente com a coordenadora Municipal de Direitos Humanos, Isadora Ferreira, além de Nayane Carneiro, coordenadora do CREAS; Caio Duarte representando o Centro de Cidadania LGBT Centro-Sul; e Carlos Alexandre da Silva, representando o Coletivo Juntos pela Diversidade.

As palestras foram proferidas pelo advogado Iago Alves além dos psicólogos Caio Duarte e Carla Fernanda, representantes do Centro de Cidadania LGBT. O Centro é um equipamento público do Estado do Rio de Janeiro onde são ofertados atendimentos jurídico, social e psicológico a pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneras.

O Centro funciona também como mobilizador em políticas públicas de combate à homofobia, à transfobia e de promoção da cidadania LGBT. A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Elaine Aguiar pontuou o quanto esse momento é importante para acolhida nos espaços públicos da população LGBTQIA+.