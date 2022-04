Museu Sacro-Histórico de Tiradentes em Sebollas - Divulgação

Publicado 04/04/2022 16:20

Paraíba do Sul - No próximo dia 21 de abril, o Museu Sacro-Histórico de Tiradentes em Sebollas será reinaugurado pela prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, durante as celebrações oficiais. Segundo informações da Fundação Cultural do município, o museu, que completou 50 anos em 2022, passou por uma detalhada e cuidadosa reforma para manter as características originais.

Durante as celebrações haverá uma encenação sobre Tiradentes ‘Voz da Libertação’ do artista local Wellington de Jesus, contemplado pela Lei Aldir Blanc e terá a participação de alunos da Escola Municipal Antônio Ignácio Coelho, de Sebollas.

“Todos estão convidados para conferir de perto um pouco mais desta história que se passou em Paraíba do Sul. Estamos trabalhando para resgatar a nossa história e com isso levá-la ao conhecimento do público. Não deixem de conferir de perto mais esse resgate”, afirmou a presidente da Fundação Cultural, Giulia Machado.

O Museu de Tiradentes foi inaugurado a 1º de abril de 1972 e se encontra instalado numa pequena casa, no distrito de Inconfidência (Sebollas), apresentando cinco salas com acervo diversificado.