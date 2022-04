Começou o período de anistia de impostos municipais em Paraíba do Sul - Reprodução

Publicado 01/04/2022 14:00

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul inicia a campanha de anistia de juros e multas dos impostos do IPTU, TLL, ISS e TaFis na próxima segunda-feira (28). Os interessados em pagar seus impostos com o desconto deverão ir até o setor de tributos no prédio da prefeitura de segunda à sexta-feira das 9h às 16h.

Os documentos necessários para abertura do processo são os seguintes: cópias de RG e CPF do requerente, comprovante de residência do requerente, capa do carnê, comprovante de vínculo jurídico com o imóvel.



A adesão ao Programa Especial de Parcelamento Tributário vai até o dia 28 de junho de 2022. Confira abaixo as formas de parcelamento:

Em 6x = 100% de isenção de juros e multa

Em 12x = 95% de isenção de juros e multa

Em 24x = 90% de isenção de juros e multa

Em 36x = 85% de isenção de juros e multa

Em 48x = 80% de isenção de juros e multa

Em 60x = 75% de isenção de juros e multa