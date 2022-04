Areal completa 30 anos neste sábado (9) - Reprodução

Publicado 08/04/2022 11:51

Areal - Para comemorar os 30 anos de Areal, neste sábado (9) às 20 horas, a Ópera O luar de Areal, vai reunir um elenco de 150 pessoas, com orquestra, coral e grupo de dança, no Barateza. Escrito por Ana Gabriela Dickstein e dirigido por Jay Vaquer, a apresentação gratuita reúne a Orquestra Sinfônica Juvenil de Santa Cruz sob a regência de Carlos Sarria e Vinícius Louzada, a Escola de Dança Nasta Abdu e alunos da Escola Municipalizada Alberto Torres e da Escola Municipalizada Antonia Marinho.

O espetáculo que celebra a data especial busca contar um pouco da história do município. Com leveza, humor e boa música, o repertório apresenta canções originais e grandes clássicos, como Luar de Areal, composta pelo ilustre morador do município, o violonista Garoto, em homenagem a cidade.

A apresentação marca também o início da parceria do Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME) com a Prefeitura Municipal de Areal e a Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Eventos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, ao promover aulas de música para orquestra e para canto e coral, para os alunos da rede pública de ensino do município. Estudantes com idades entre 6 e 19 anos que já iniciaram a trajetória dos estudos musicais, que busca promover grandes oportunidades educacionais e culturais para a população do município.